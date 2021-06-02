В приоритете строительство разворотных петель и развязок на поворотах в микрорайоны Верзино, Юрьевец и на пересечении с Суздальским проспектом, установка шумозащитных экранов, надземных пешеходных переходов, а также оптимизация работы светофоров.

Мэр Владимира Андрей Шохин провёл рабочую встречу с руководителем ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Сергеем Карповым.«Наряду с перспективами развития федеральной дорожной сети Андрей Шохин и Сергей Карпов конкретизировали задачи модернизации трассы М-7 во Владимире», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.В приоритете строительство разворотных петель и развязок на поворотах в микрорайоны Верзино, Юрьевец и на пересечении с Суздальским проспектом, установка шумозащитных экранов, надземных пешеходных переходов, а также оптимизация работы светофоров.Что касается улицы Горького, стоит задача построить новую дорогу в направлении Промышленного проезда – с въездом и выездом на «семёрку». Градоначальник уже дал команду проектировщикам.