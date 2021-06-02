Со стороны Калмыкии на Астрахань пришла пыльная буря, передает . В этих местах подобное явление замечали уже 19 мая. В МЧС подтвердили происходящее. Об опасности стихии для человека пока не ..

Со стороны Калмыкии на Астрахань пришла пыльная буря, передает "". В этих местах подобное явление замечали уже 19 мая. В МЧС подтвердили происходящее. Об опасности стихии для человека пока не сообщается.