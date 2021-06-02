Изобрели ученые аппарат, позволяющий родовые муки передавать отцу ребенка. Решили испытать. В роддоме, в час ночи установили, настроили, запустили. Звонят мужу роженицы:
-Как ваше самочувствие?
- Нормально, дайте поспать.
Ученые чешут в затылке, увеличивают мощность. Опять звонят:
-Как ваше самочувствие?
- Да достали, нормально, дайте поспать, еле заснул.
Ученые ставят предел, аппарат вибрирует, гудит, чуть на запчасти не разваливается.
Звонят:
-Как ваше самочувствие?
-Да вы дадите мне сегодня поспать, то звоните, сосед за стенкой орет...
еще анекдот!