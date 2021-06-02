23 июля учащиеся вузов и ссузов смогут бесплатно посетить выставку День студента на Авиасалоне МАКС, изучить новинки индустрии и пройти ярмарку вакансий.

23 июля учащиеся вузов и ссузов смогут бесплатно посетить выставку "День студента" на Авиасалоне МАКС, изучить новинки индустрии и пройти ярмарку вакансий.С 2015 года Авиасалон МАКС организовывает специальную выставку для российских студентов. Учащиеся очных отделений высших и средних специальных учебных заведений могут посетить ее бесплатно при предварительной регистрации на сайте Авиасалона.Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин: "Считаю, что это оченьхорошая, нужная инициатива. Она должна стимулировать привлечение в отрасльмолодых специалистов, способствовать повышению интереса к авиации и освоениюкосмоса". В 2015 году выставку посетили более семи тысяч студентов.Безусловно, в современном мире высоких технологий аэрокосмическая отрасль является флагманом индустрии. Она нуждается в кадрах, способных мыслить в духе времени и решать сложные задачи. Авиасалон МАКС, с одной стороны, помогает привлечь молодых специалистов в индустрию, с другой, поддерживает амбиции талантливых студентов.В этом году всех любителей авиации и космонавтики ждут 23 июля. Организаторы обещают, что выставка "День студента"станет для учащихся входным билетом в новый мир, полный открытий и творческихзадач.Будущие авиаторы смогут не просто по-новому взглянуть на аэрокосмическую отрасль, изучив технические новинки. У студентов появится возможность найти будущих работодателей на ярмарке вакансий. Ведущие компании отрасли представят для желающих свои кадровыми программы. У частников появится уникальная возможность посетить лекции лучших конструкторов страны.