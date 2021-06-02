02.06.2021

2021-06-02 13:55:04

Банк России опубликовал список нелегальных финансовых организаций

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.



В список включено более 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Теперь у владимирцев есть дополнительная возможность проверить организацию, в которой они собрались оформить заем или, наоборот, положить деньги под проценты.



Банк России выявляет опасные компании, используя свою систему мониторинга, а также обращения граждан. Для пресечения их деятельности используется блокировка сайтов, банк взаимодействует с правоохранительными органами.



Многие компании с признаками финансовых пирамид имеют широкую филиальную сеть. Они заманивают владимирцев агрессивной рекламой, причем не только через бесплатные газеты, но и через соцсети, мессенджеры, видео популярных блогеров. Например, широко представлено в России и в нашем регионе «Потребительское общество национального развития». Оно осуществляет привлечение инвесторов через офисы компании-агента ООО «Ваш финансовый помощник». Повышенная доходность от вложений, которую обещает общество, явно несопоставима с той хозяйственной деятельностью, которой оно занимается.



Среди нелегальных кредиторов заметны организации, осуществляющие выдачу займов под залог ПТС под видом возвратного лизинга. Кредитор выдает заем, сразу же оформляя автомобиль в собственность компании и выдавая его собственнику в аренду. При просрочке платежа владелец получает суровые штрафные санкции либо его автомобиль могут без уведомления эвакуировать. Зачастую такой компании выгоднее забрать машину, чем получать проценты за пользование займом, ведь объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости.



Еще одна распространенная схема, с которой работают нелегальные кредиторы в регионе, − это предоставление займов под видом оказания ломбардных услуг. Комиссионные магазины или ломбарды заключают договор хранения или комиссии, которые фактически являются договорами займа. Подобная схема может обернуться для владимирцев неограниченными штрафными процентами и потерей залога.



Отделение Владимир Банка России призывает потребителей быть внимательнее при заключении договора. Если вы решили обратиться в финансовую организацию, нужно проверить учредительные документы, наличие этой организации в реестре Банка России и отсутствие ее в списках компаний с признаками нелегальной деятельности.