Нарушения устранены, должностное лицо, отвечающее за безопасность, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности в работе детского батутного центра в Муроме.«В «SkyPark», принадлежащем ООО «СпортИнвест», ненадлежащим образом содержались пути эвакуации, отсутствовала информация о помещениях, защищённых противопожарной защитой. Также необеспечивалось категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны», - сообщили в пресс-службе прокуратуры во Владимирской области.В результате прокурор города внёс генеральному директору ООО «Спорт Инвест» представление. Нарушения устранены, должностное лицо, отвечающее за безопасность, привлечено к дисциплинарной ответственности. Самому гендиректору Центра вынесли предупреждение.