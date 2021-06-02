Компания намерена перенести объект на полигон к деревне Бабанино.

Замгубернатора Роман Годунин провёл рабочее совещание по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Александровском и Петушинском районах. В собрании приняли участие местные власти и представители регоператора – ООО «Хартия».На повестке дня был проблемный вопрос о наличии в Покрове базы перегрузки крупногабаритного мусора. Выяснилось, что компания намерена перенести объект на полигон к деревне , что позволит сократить издержки и рост тарифа для жителей региона.«После строительства мусоросортировки и регоператор сможет полностью отказаться от участка. Перенести базу планируется до конца 2021 года», - заверили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что на разработку ПСД по Александровской и Покровской городских свалок власти региона выделили 13 млн рублей. Следующим шагом, после успешной подготовки проекта, станет включение мусорных полигонов в федеральную программу по восстановлению земель.