Из незаконного оборота полицейские изъяли 34,11 грамма мефедрона.

В ходе реализации оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в марте текущего года на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при сбыте наркотического средства через тайник-закладку были задержаны двое 20-летних местных жителей. Оперативники обнаружили у молодых людей полимерный пакет.Результаты проведенного исследования показали, что в изъятом пакете находилось синтетическое наркотическое средство, массой 0,24 грамма.Также сотрудники полиции задокументировали факт попытки незаконного сбыта запрещенных веществ.По имеющейся информации, задержанные работали курьерами в интересах интернет-магазина, реализующего наркотические средства.В ходе личного досмотра у задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых имелись фотографии участков местности с указанием географических координат размещения организованных ранее тайников-закладок с наркотическими средствами. При осмотре мест происшествий и в ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли мефедрон.Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила 34,11 грамма.Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.