Чтобы дети занимались творчеством, играли, дружили все вместе. Во дворе между домами 13 и 11 «А» по улице Нижняя Дуброва состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Он

Чтобы дети занимались творчеством, играли, дружили все вместе. Во дворе между домами 13 и 11 «А» по улице Нижняя Дуброва состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Он открылся выступлением солистов детского клуба «Рассвет». На праздник собралось более двухсот детей и родителей из домов по соседству. И это удача, что день оказался погожим. Мария Осипова,