Из них - 28,2 млн потратят на проект благоустройства парка имени 950-летия, строительство на его территории памптрека и велодрома. Оставшиеся 7,3 млн пойдут на создание парковок.

На преображение Суздаля к 1000-летию города администрация Владимирской области выделила еще 35,5 млн рублей. Из них - 28,2 млн потратят на проект благоустройства парка имени 950-летия, строительство на его территории памптрека и велодрома. Оставшиеся 7,3 млн пойдут на создание парковок.Напомним, что уже «дорожная карта» подготовки к юбилею. Одобрены разработанные Фондом «ДОМ.РФ» и ООО «КБ Стрелка» документы пространственного развития древнего поселения.В неё включены работы по возведению и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, по обновлению уличного освещения. Запланирована реконструкция трёх пешеходных мостов, благоустройство сквера Д.М. Пожарского, памятника суздальцам, погибшим в Великой Отечественной войне, городской сети тротуаров, смотровой площадки «Ильинский луг» и Златоустовского кладбища, а также рекультивация мусорного полигона у деревни Хламово.