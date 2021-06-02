Павел Климкин оценил переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму. В Киеве слова Батьки вызвали тревогу.

Павел Климкин оценил переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму. В Киеве слова Батьки вызвали тревогу.После громкого инцидента с посадкой самолета в Минске с целью задержать белорусского журналиста Романа Протасевича Запад предпринял ряд действий, которые сильно ударили по режиму Александра Лукашенко. Авиационная отрасль в республике фактически была задушена.Многие политологи сходятся во мнении, что Россия в очередной раз кинула дезориентированному Батьке спасательный круг. Речь идет о переговорах Путина и Лукашенко, в ходе которого последний диктатор Европы сообщил, что Белоруссия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в Крым.Подобные рассуждения вызвали тревогу в Киеве. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что разговор на эту тему был затронул не просто так.фактически пригрозил Западу признанием Крыма российским, убежден украинец. Если белорусский президент пойдет на поводу у российский коллег, то окончательно потеряет автономность и самостоятельность в принятии политических решений, добавил Климкин.Стоит отметить, что вопрос Крыма является одним из инструментов Лукашенко для ведения . С помощью нейтральной позиции по данному вопросу Батька умудрялся оставаться "рукопожатным" лидером среди западных деятелей. Сейчас у Александра Григорьевича остается все меньше пространства для маневра.