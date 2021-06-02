02.06.2021

2021-06-02 16:10:04

Конференция экспортеров прошла во Владимирской области

Полезные встречи не только для начинающих, но и предпринимателей со стажем. Во Владимире обсудили современные проблемы малого и среднего бизнеса.



Поднять экспортные мощности региона на 70%. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. А уложиться необходимо до 2030 года. Но как добиться столь высоких показателей за относительно короткое время? В рамках недели предпринимательства во Владимире прошла конференция с ведущими экспортёрами России.



Шамиль Багамаев, руководитель группы компаний "Капитал" (Республика Дагестан):



- Воспользовались этой возможностью приехать сюда и, надо сказать, довольно продуктивно встретиться с бизнес-сообществом Владимирской области. И руководителями предприятий, и индивидуальными предприятиями.



От межрегионального обмена опытом выигрывают все, от предпринимателей до граждан страны. Новые контракты и инвестиции приносят хорошую прибыль в региональный бюджет. Это дополнительные средства на инфраструктуру региона. Так, по итогам 2020 года Владимирская область заняла второе место в России по объёму поддержанного экспорта.



Павел Павлов, начальник Владимирской таможни:



- Владимирская область, в принципе, как всегда, оказалась на высоте. И это было отрадно. Основные наши промышленные производства, производство продуктов питания, медицинская промышленность, продукция химического производства также остались перспективными и приоритетными. И практические объёмы не сократились.



Специальным гостем площадки стал Виктор Ильский. Во времена Советского Союза он работал в Министерстве внешней торговли. Сегодня - официальный представитель Владимирской области в Германии и Турции. И точно знает, как зарекомендовать себя на этих рынках.



Виктор Ильский, официальный представитель Владимирской области в Германии и Турции:



- Сложилось положительное сотрудничество с Владимирской областью. И могу сказать, что те институты, которые созданы в этой области - это Центр поддержки экспорта, ассоциация, торговая палата, безусловно. Они все работают на предпринимателя. Мы все вместе и только в этом кулаке сумеем достичь успеха. А поднять средний бизнес - это и есть самое главное.



Более 54 миллионов рублей на поддержку предпринимателей в сложный период пандемии, региональные конкурсы на выявление лучшего экспортёра года, помощь в международных выставках и другие инструменты поддержки только в прошлом году способствовали росту экспортных поставок почти на 15%. Экспортный потенциал области большой, а это значит, что в этом году можно надеяться на ещё более высокие показатели.







Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Александр Голубев. "Вести-Владимир".