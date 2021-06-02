По данным Минобороны, НАТО, прикрываясь военными учениями, готово доставить на Украину современное оружие. Оно может быть использовано на Донбассе.

По данным Минобороны, НАТО, прикрываясь военными учениями, готово доставить на Украину современное оружие. Оно может быть использовано на Донбассе.Министерство обороны России заявило, что НАТО перебросит на Украину современное вооружение. В ведомстве опасаются, что оно достанется регулярным войскам и украинским националистическим формированиям, действующим на Донбассе. Поставки оружия начнутся под прикрытием совместных учений Sea Breeze.Совместные военные учения Украины и НАТО Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В учениях будет задействовано около четырех тысяч солдат, в том числе, армейский спецназ. В программе – совместные операции в Николаевской и Херсонской области, которая граничит с Крымом.В Министерстве обороны намерены внимательно отслеживать действия Украины и НАТО как в процессе подготовки, так и непосредственно во время учений. Ведомство готово адекватно реагировать на складывающуюся обстановку, чтобы обеспечить военную безопасность России.