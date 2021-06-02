В Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве 2 июня состоится концерт-презентация международного фестиваля.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве 2 июня состоится концерт-презентация международного фестиваля «Музыкальная экспедиция». На мероприятии выступят виолончелист Борис Андрианов и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Марина.«Музыкальная экспедиция» проводится с 2014 года, а в 2017 году была удостоена премии ЦФО в области литературы и искусства.«Цель события – объединить культурную и туристическую составляющие. Представить аудитории мировую музыкальную, поделиться с участниками красотой русской земли и её историей, привлечь внимание к возрождению объектов культурного наследия», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.В 2021 году фестиваль проводится при поддержке «Росконцерта» и Московской филармонии. Он по традиции стартует во Владимирской области. Далее концерты пройдут в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.Открытие состоится 7 июня в 19:00 в Патриаршем саду Владимира. Финальное выступление музыкантов также пройдёт на Соборной площади 14 июня. Ещё четыре концерта пройдут в Суздальском, Камешковском, Александровском и Вязниковском районах.