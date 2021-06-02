02.06.2021

2021-06-02 18:20:04

Музыкальная экспедиция выступит в зале имени Чайковского

Пролог «Музыкальной экспедиции» в столице. Этим вечером участники знаменитого фестиваля-путешественника, который родился на владимирской земле, выступят на одной из главных концертных площадок страны - в зале имени Чайковского.



Напомним, впервые «Музыкальная экспедиция» прошла во Владимирской области 7 лет назад. Фестиваль "повзрослел" и вышел на новый уровень. В этом году в регионе, как обычно, на открытых площадках он пройдёт с 7 по 14 июня.



