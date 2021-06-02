02.06.2021

2021-06-02 19:30:06

На Лыбедской магистрали во Владимире насмерть сбили велосипедиста-пенсионера

Во Владимире на Лыбедской магистрали сегодня днем был сбит пенсионер, управлявший велосипедом. По предварительной информации региональной полиции, около 14.45 водитель "Газели" 1998 года рождения двигался в сторону Октябрьского проспекта и совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП, пожилой мужчина скончался на месте происшествия.



Сотрудники полицию устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.



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