Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что Киеву пора перестать надеяться на помощь Запада.

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что Киеву пора перестать надеяться на помощь Запада.Специалист раскритиковал украинские власти за то, что они пошли по стопам европейских партнеров и закрыли небо для белорусских самолетов. Евгений Комаровский заявил, что события, происходящие в мире, "должны волновать Киев с проукраинских позиций".По мнению телеведущего, Запад шантажирует Украину, а не помогает ей. Он обратил внимание, что Евросоюз и Соединенные Штаты обещают Незалежной поддержку только в случае, если она будет выполнять их условия. "Неужели не очевидно, что мы никому не нужны?", – возмутился врач.Евгений Комаровский призвал Киев начать думать своей головой и перестать смотреть по сторонам. Телеведущий считает, что каждое действие властей Украины должно быть в первую очередь рассчитано на граждан и принималось для того, чтобы улучшить их уровень жизни."Это абсолютно прагматичная позиция", – подчеркнул он.Также Евгений Комаровский высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Он назвал ее хорошей и эффективной. Телеведущий отметил, что пока не привился препаратом, потому что он пока не зарегистрирован на Украине. "Я не привык нарушать закона государства", – уточнил врач.28 мая кабинет министров Украины одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство государства. Поводом стала посадка в Минске пассажирского лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту находился белорусский оппозиционер .