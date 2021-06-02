30 мая 2021 года начинается новый сезон чемпионата Бразилии по футболу, лучшие матчи которого будут транслироваться в прямом эфире, а их записи станут доступны в видеосервисе Wink.

30 мая 2021 года начинается новый сезон чемпионата Бразилии по футболу, лучшие матчи которого будут транслироваться в прямом эфире, а их записи станут доступны в видеосервисе Wink. «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», с 2020 года выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего