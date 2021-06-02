Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как сложится судьба Украины в случае отделения Донбасса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как сложится судьба Украины в случае отделения Донбасса.Пресс-секретарь президента России отказался давать какой-либо прогноз по Украине. По словам Дмитрия Пескова, подобные эвентуальные рассуждения не являются уместными.Спикер Кремля ранее опроверг сообщения о том, что Россия хочет интегрировать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Песков подчеркнул, что страна "не планировала и не планирует никого поглощать".В мае этого года Европейский союз обвинил Россию в попытках подчинить себе Донбасс. Как утверждают западные эксперты, на этот факт указывают организация местных выборов в ЛНР и ДНР и выдача российских паспортов жителям неподконтрольных киевским властям территорий.Ситуация в Донбассе ухудшилась в начале весны. Число обстрелов с обеих сторон резко выросло. Участники конфликта поочередно обвиняют друг друга в срыве Минских соглашений. О том, как сегодня живут ЛНР и ДНР в условиях обострения конфликта, Вы можете узнать из .Минские соглашения в нынешней редакции не устраивают Украину. Киевские власти недавно . В частности, они сообщили о намерении восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами.