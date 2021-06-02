Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных ведомств и сообщали, что им полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров.«По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных ведомств и сообщали, что им полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки. Для получения выплаты якобы требуется внести страховой платеж и обновить документацию по каждому покупателю.Введенные в заблуждение граждане, следуя указаниям аферистов, переводили деньги на подконтрольные им банковские счета. Спустя время пенсионеры понимали, что стали жертвой обмана, и обращались в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые, две женщины и мужчина, были задержаны на территории столицы при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.В ходе обысков по их местам жительства обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время установлены пятеро потерпевших от действий фигурантов – это граждане от 66 до 82 лет.Следственным управлением УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех фактов хищений и возможных соучастников.