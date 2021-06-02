Яркий праздник состоялся в одном из микрорайонов областного центра.

В День защиты детей сотрудники УМВД России по Владимирской области поздравили с праздником юных жителей города, приняв участие в мероприятии, подготовленном общественными организациями.Яркий праздник, который состоялся в одном из микрорайонов областного центра, посетили мальчишки и девчонки разного возраста.Вместе с мамами и папами ребята принимали участие в конкурсах, танцевали, пели песни и получали массу полезной информации от приглашенных гостей. В их числе были сотрудники ООДУУПиПДН регионального УМВД.Обращаясь к собравшимся, полицейские напомнили основные правила личной безопасности, которым необходимо следовать каждый день, обратили внимание родителей на важность постоянного контакта с ребенком и недопустимость беспечного отношения к детям.Также полицейские вручили памятки с полезной информацией, в том числе о безопасном поведении в сети Интернет.Особый восторг у собравшихся вызвало показательное выступление отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области, бойцы которого показали несколько приемов самозащиты.Сотрудники полиции пожелали всем участника праздника веселых и безопасных каникул.