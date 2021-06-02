Было установлено, что 3-летний мальчик во время уличной прогулки покинул территорию детского сада, расположенного на Митинской улице...
Сотрудники полиции ОМВД России по району Митино вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада.
В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что на Митинской улице маленький ребенок без сопровождения взрослых перешел проезжую часть и взволнованный ходит по улице.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Полицейские отвезли ребенка в ОМВД России по району Митино и передали его сотрудникам ПДН.
Было установлено, что 3-летний мальчик во время уличной прогулки покинул территорию детского сада, расположенного на Митинской улице, и ушел гулять.
О случившемся полицейские уведомили родителей. Прибыв в отдел полиции, они были счастливы увидеть своего ребенка в целости и сохранности, за что выразили огромную благодарность полицейским.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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