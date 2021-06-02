Было установлено, что 3-летний мальчик во время уличной прогулки покинул территорию детского сада, расположенного на Митинской улице...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Митино вернули родителям ребенка, ушедшего из детского сада.В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что на Митинской улице маленький ребенок без сопровождения взрослых перешел проезжую часть и взволнованный ходит по улице.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Полицейские отвезли ребенка в ОМВД России по району Митино и передали его сотрудникам ПДН.Было установлено, что 3-летний мальчик во время уличной прогулки покинул территорию детского сада, расположенного на Митинской улице, и ушел гулять.О случившемся полицейские уведомили родителей. Прибыв в отдел полиции, они были счастливы увидеть своего ребенка в целости и сохранности, за что выразили огромную благодарность полицейским.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56