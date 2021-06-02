Капремонт трёх строений произведут за 9,5 млн рублей.

Во время майского урагана в Гороховецком районе серьёзно пострадали три дома. Ветер снёс крыши на двух МКД в Гороховце – на улице Братьев Бесединых, 8 и на улице Гагарина, 52. Также сорвало кровлю с дома №10 на улице Совхозной в деревне Арефино.«Комиссия от Фонда капремонта провела обследование и составила сметы. Решено отремонтировать дома вне очереди», - сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе обладминистрации.Общая стоимость работ составит 9,5 млн рублей.Напомним, что стихия также не пощадила крышу Гороховецкой ЦРБ. На восстановление объекта Владимир Сипягин 3,5 млн рублей.