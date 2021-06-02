Прокуроры подали 7 исков в суд, чтобы обязать ковровские власти отремонтировать убитые дороги. Надзорное ведомство отреагировало на многочисленные публикации в СМИ по поводу плохих дорог в

Прокуроры подали 7 исков в суд, чтобы обязать ковровские власти отремонтировать убитые дороги. Надзорное ведомство отреагировало на многочисленные публикации в СМИ по поводу плохих дорог в городе оружейников. Прокуратура провела свою проверку. В первую очередь, проверялись центральные улицы города – Еловая, Космонавтов, Муромская, Летняя, Мира, Колхозная, проспект Ленина. Результаты оказались неутешительные. Проверка показала, что на