Надзорное ведомство подало на местную администрацию семь исков.

Публикации во владимирских и федеральных СМИ об «убитых» дорогах Коврова нашли свой отклик в работе местной прокуратуры и ГИБДД. Ведомствами проведена проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения по содержанию дорог в городе оружейников.Органы заинтересовали дороги на улице Еловой, Космонавтов, Муромской, Летней, Мира, Колхозной и проспекте Ленина.«На проезжей части имеются многочисленные выбоины, трещины, просадки, размеры которых превышают ГОСТы», - пришли к выводу ковровские прокуроры.К тому же, на Еловой и Космонавтов людям в погонах не понравилось освещение участков проезжей части.По результатам проверки прокурор второго по численности города Ивановской области подал в суд семь исков, в которых потребовал от местных чиновников приступить к устранению нарушений.На начальника отдела улично-дорожной сети, связи и транспорта управления городского хозяйства администрации Коврова возбуждено два дела об административных правонарушениях. Факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей доведены до главы Коврова Елены Фоминой.Впрочем, местные власти вкурсе проблем. Специалисты ЦУР Владимирской области и администрация Коврора интерактивную карту, на которую нанесены дороги, подлежащие ремонту. По мере ремонта дорожного полотна она будет обновляться. Каждый ковровчанин, зайдя на неё сможет оценить ход ремонта городских автомагистралей.В 2021 году на приведение дорог в порядок Коврову выделили более 117 млн рублей. В планах отремонтировать участки на улице Муромской, улице Космонавтов, улице Фрунзе, улице Димитрова и дорогу на Зарю. Срок выполнения работ – до 1 июля. Ямочный ремонт затронет 43 улицы города.Добавим, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.