В телеграмме, направленной участникам, Владимир Путин подчеркнул, что Таврида является одним из крупнейших молодежных форумов России.

В телеграмме, направленной участникам, Владимир Путин подчеркнул, что "Таврида" является одним из крупнейших молодежных форумов России.Президент России отметил в приветственном послании молодым деятелям культуры и искусств, что за семь лет работы форум "Таврида" обрел богатую историю и снискало известность как один из крупнейших форумов страны. Путин подчеркнул, что участники "Тавриды" могут получить поддержку в реализации своих проектов."За минувшие семь лет "Таврида"прошла большой, насыщенный путь и по праву снискала известность как один изкрупнейших молодежных форумов страны с богатой историей и замечательнымитрадициями", – говорится в телеграмме Президента РФ.Ежегодно на форум со всей России съезжаются начинающие артисты, музыканты, художники и представители других профессий. Глава государства отметил, что в этом году "Таврида" примет молодых участников с ограниченными возможностямиздоровья.Кроме того, на площадке форуму будет создана школа лидеров креативной экономики. Путин назвал это знаковым событием. Президент выразил уверенность, что участники форума смогут реализовать свои идеи и добиться успеха, используя знания и опыт, полученные на "Тавриде".