Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, передает . Они обсудили актуальные вопросы, в числе которых оказалась ..

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, передает . Они обсудили актуальные вопросы, в числе которых оказалась и готовность этой международной финансовой организации спонсировать модернизацию российской экономики. Президент, в свою очередь, напомнил, что Россия является одним из крупнейших акционеров Всемирного банка. Именно поэтому она заинтересована в высокой эффективности этой структуры.