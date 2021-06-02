Пожароопасный сезон - сохраняется.

С 1 июня во Владимирской области отменили особый противопожарный режим. Причина - нормализация обстановки. Постановление уже подписано губернатором Владимиром Сипягиным.Напомним, что с 12 апреля в регионе введён пожароопасный сезон, а значит запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются палы сухой травы.Как сообщили в Белом доме, ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд туда на машинах.