Букмекерские конторы — это возможность дополнительного, а иногда и пассивного заработка (при подключении к партнерской программе).
Игроки делают ставки и могут приятно проводить время за просмотром матчей в компании друзей. А если повезет, то выигрывают крупные денежные суммы. Поэтому интерес к букмекерам неуклонно растет и пользователи хотят знать, какая контора лучше и надежнее.
Самые надежные букмекерские конторы
В этом списке представлены самые надежные и выгодные в плане заработка букмекеры. Они обладают надежной репутацией и у них есть лицензия на территории РФ:
Melbet. Популярная букмекерская контора, известная не только в России и странах СНГ, но и в Европе. Из преимуществ стоит отметить мультиязычный интерфейс (для жителей РФ, Украины, Беларуси и не только). Также в букмекерской конторе Melbet пополнение счета
доступно в разных валютах (рубли, гривны, доллары, евро), большой выбор спортивных дисциплин, наличие официального мобильного приложения, привлекательные бонусы и др. Минимальный депозит составляет 100 рублей.
Winline. Начиная с 2009 года, контора принимает live-ставки и предлагает большой выбор трансляций, «вкусные» бонусы и высокие коэффициенты. Здесь всегда быстрые выплаты, оперативная служба поддержки и интуитивно-понятный интерфейс. Размер минимальной ставки — 50 рублей. В 2016 году компания приобрела лицензию и дополнительно осуществляет свою деятельность на домене «ру». Также у БК «Винлайн» есть 13 стационарных пунктов в разных городах России, включая Москву, Краснодар, Смоленск и др.
Parimatch. Помимо обычных, стандартных пари, игроки могут делать VIP-ставки ( с желаемой суммой), а в случае необходимости устанавливают собственный коэффициент. У букмекера большой выбор спортивных дисциплин, включая киберспорт, рыбалку, КВН и даже погоду. То есть на все вышеперечисленные события беттеры могут заключать пари. Деятельность компании законна на территории РФ. Служба поддержки работает 24/7.
Обратите внимание! Помимо вышеперечисленных букмекерских контор, к категории надежных и безопасных также относятся: «Лига Ставок», «Марафон», Leon и Pinnacle. Правда, последняя не имеет лицензии в России, поэтому у игроков могут быть проблемы со входом на сайт.
Как выбрать букмекера?
При выборе букмекерской компании нужно учитывать следующие критерии:
Уровень надежности. Есть ли лицензия (в т. ч. в РФ), каков возраст букмекера и т. д.
Способы внесения депозита и вывода заработанных средств. Чем больше платежных систем поддерживает компания (банковские карты, кошельки), тем лучше для игрока.
Есть ли мобильные приложения. Это очень удобно для тех, кто часто пользуется смартфоном, а также позволяет обходить возможные блокировки.
Наличие бонусов и спецпредложений. Дарит ли букмекер фрибет новичкам, как часто проводит интересные акции и пр.
И, конечно, стоит обращать внимание на отзывы беттеров и учитывать рейтинг компании.
Вывод
Существует много надежных букмекеров, и у каждого из них свои нюансы. Поэтому перед тем, как создать аккаунт, необходимо изучить информацию о выбранной компании, поспрашивать мнение других игроков на форумах и т. д. Тогда риск материальных потерь будет сведен до минимума.