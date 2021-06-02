Автовладелец «Шевроле Круз» выстрелил в боковое стекло автомобиля своего оппонента...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве.По предварительной версии, между водителями на Варшавском шоссе произошел конфликт во время движения. Автовладелец «Шевроле Круз» выстрелил в боковое стекло автомобиля марки «Фольксваген поло». В результате водитель транспортного средства получил ранение руки осколком стекла.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 47-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра оружие было изъято и направлено на исследование.Следствием ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56