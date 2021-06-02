02.06.2021

2021-06-02 22:15:04

Сразу два новых гастрономических пространства открылись в Киржаче

Дом, который хранит историю. В Киржаче в старинном купеческом доме открыли сразу два культурно-гастрономических объекта: магазин-музей «Киржачская трапеза» и семейное кафе-музей «Овин».



Всего 3 месяца назад здесь, в родовом доме купцов Обеловых, начались работы по воссозданию интерьера сельского быта. А в День защиты детей уже состоялось торжественное открытие. Среди почетных гостей — родственники купцов Обеловых и руководители города Киржач и Киржачского района.



Илья Букалов, глава администрации Киржачского района: «Сегодня мы празднуем День защиты детей. И в этот день мы все радуемся открытию нового места - историческое событие. Это новое место будет привлекать также и жителей Киржачского района — со всего района, со всей территории».



Праздничную атмосферу создавали детские музыкальные коллективы, сказочные персонажи и, конечно, традиционная киржачская трапеза — пельмени, выпечка, мороженое и домашние морсы. По задумке краеведа и предпринимателя Евгения Федорова, здесь посетители не только узнают о повседневных заботах наших предков, кафе-музей «Овин» должно стать местом, где можно провести время с семьей и отведать исконно русские блюда.



Евгений Федоров, краевед, предприниматель, почетный гражданин Киржача и Киржачского района: «Поэтому идею семейного кафе специально сделали с максимальными сроками, большое количество бригад работало здесь. Семейное кафе — ко Дню защиты детей. Праздник должен быть праздником».



Любовь Обелова, родственница купца Обелова: «Евгению Сергеевичу мне хочется большое спасибо сказать — не только за этот дом, вообще за весь город. Он городу возвращает лицо, которое должен иметь наш старинный русский провинциальный городок».



Организаторы подчеркивают: кафе-музей - это не бизнес-проект, а семейное дело. Сюда вложены и душа, и силы. От истории не отошли: продумали каждую мелочь, каждую деталь. В том числе меню: в нем только здоровая пища и никакого алкоголя.



Ирина Гайдай, директор магазина-музея «Киржачская трапеза» и кафе-музея «Овин»: “Мы будем использовать исключительно экологически чистую посуду. Формат заведения не предполагает посуды фарфоровой, керамической и т. д. Т.е., мы будем пользоваться одноразовой посудой, но это не пластик. Это 100% разлагаемый био-материал».



Сейчас территорию бывшего постоялого двора осваивают ребята из Киржача, но здесь ждут и гостей из соседних регионов. Им расскажут о жизни провинциального русского города прошлых лет и проведут мастер-классы. Например, научат лепить пельмени.



- А тут оказывается, уже территория такая приятная. Как всё здорово, и молодых много. И мы так рады. И вот эта история нашего города поднимается.



Современные меценаты продолжают дело знаменитых купцов Обеловых и активно участвуют в жизни города. Киржач, улица Большая Московская, 19 — место, где жители и гости могут буквально «попробовать город на вкус».



Наталья Головешкина, Любовь Истратова, Егор Герасимов



«Вести-Владимир»