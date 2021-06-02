УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Блинова Александра Юрьевича, 1984 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Блинова Александра Юрьевича, 1984 года рождения, который с 1 мая 2021 года не выходит на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 36 лет, рост 172 см, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.Был одет: синяя куртка с красными и белыми полосками, разноцветная кофта, темно-синие джинсы, черные зимние ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57