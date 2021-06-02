Злоумышленники по истечении срока не исполнили взятые на себя обязательства, денежные средства пожилому мужчине не были возвращены...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержали троих мужчин и женщину, подозреваемых в хищении денежных средств граждан путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя от лица коммерческой организации, расположенной на улице Крымский Вал, заключили два договора займа с 79-летним москвичом сроком на 90 дней с выплатой 8% годовых за пользование денежными средствами. Однако по истечении срока сотрудники фирмы не исполнили взятые на себя обязательства, денежные средства не были возвращены. Материальный ущерб, причиненный пожилому мужчине, составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых – троих мужчин в возрасте от 23 до 38 лет и 36-летнюю женщину, жителей столицы. Похищенными путем мошенничества денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время предварительно установлены еще шестеро граждан пожилого возраста, пострадавших от противоправных действий задержанных.Сотрудники компании, используя различные рекламные приемы, предлагали гражданам разместить принадлежащие им денежные средства по договору займа под высокие проценты, но после окончания сроков действия договоров денежные средства под различными предлогами не отдавали, предлагали пролонгировать договор или обратиться позже. Предварительный ущерб составил около 6 миллионов рублей.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60