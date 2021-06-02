Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В Гусь-Хрустальном пожарные пожар в двухэтажном здании, площадь которого составила 600 квадратных метров. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Напомним, что около 9 утра на улице Волгоградская, 4 двухэтажное строение, в котором расположено несколько организаций, в том числе столовая. Полыхала крыша сооружения. Существовала угроза распространения огня по всему зданию, а также перехода на соседние постройки.В 9.24 пожар был локализован. В 9.59 открытое горение ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.«Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных, удалось избежать распространения пламени на первый и второй этаж, а также перехода огня на соседние строения. Дознаватели выясняют причины произошедшего» , - уточнили в ведомстве.На вызов выезжали 10 единиц техники и 29 человек.