Крупный пожар произошел около 9 утра 2 июня в городе Гусь-Хрустальный. На улице Волгоградская загорелось двухэтажное здание – по всей площади полыхала кровля, была угроза распространения

Крупный пожар произошел около 9 утра 2 июня в городе Гусь-Хрустальный. На улице Волгоградская загорелось двухэтажное здание – по всей площади полыхала кровля, была угроза распространения пламени. Спустя почти 30 минут огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров. Еще через полчаса возгорание было ликвидировано полностью. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 29 огнеборцев и