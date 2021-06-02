В селе Ковардицы Муромского района загорелись сразу два жилых дома. ЧП произошло поздно вечером 1 июня. Огнеборцы прибыли на место, но сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство

В селе Ковардицы Муромского района загорелись сразу два жилых дома. ЧП произошло поздно вечером 1 июня. Огнеборцы прибыли на место, но сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство поздно – здания полыхали на 120 квадратных метрах. Впрочем, обошлось без жертв. Тушили пожар 22 спасателя и 5 спецмашин от МЧС. Помаогали огнеборцам трое военных пожарных из