На вызов выезжали 5 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС, а также техника и три человека из воинской части, расположенной в Муроме.

В 22:05 1 июня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В селе Ковардицы Муромского района горели два жилых дома.Как сообщили в пресс-службе МЧС, из-за позднего сообщения о возгорании и близкого расположения домов, по прибытии к месту происшествия наблюдалось открытое горение двух домов. В результате площадь пожара составила 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 5 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС, а также техника и три военнослужащих из воинской части, расположенной в Муроме.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.