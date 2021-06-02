На Украине считают потерянные миллиарды. Из-за ухудшения отношений с Россией страдает экономика страны. Катастрофа может коснуться простых украинцев.

На Украине считают потерянные миллиарды. Из-за ухудшения отношений с Россией страдает экономика страны. Катастрофа может коснуться простых украинцев.О катастрофической ситуации, в которой оказалась экономика Украины, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Он представляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Причина катастрофы – снижение торгового оборота с Россией.Депутат раскритиковал действующую власть за ухудшение отношений с соседними государствами. Он заявил, что после прекращения торговли с Россией и другими членами СНГ украинский бюджет лишился нескольких десятков миллиардов долларов. При этом Рабинович подчеркнул, что экономические потери никто не компенсировали.Парламентарий заметил, что у Украины лучше всего получается ссориться с соседними странами. По мнению оппозиционера, нынешняя внешняя политика Украины может негативно сказаться прежде всего на кошельках обычных граждан.Как сообщает Lenta.ru, ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак раскритиковал Киев из-за агрессивной риторики и негативного отношения к экономическим отношениям между Россией и Украиной. Вице-премьер отметил важность сохранения экономических связей и торгового оборота между странами, несмотря на напряженные политические отношения. Он подчеркнул, что украинские компании продолжают покупать товары и услуги из России.