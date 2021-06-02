Американский аналитик Том Роган считает, что президент США Джо Байден наплевал на интересы своего народа.

Американский аналитик Том Роган считает, что президент США Джо Байден наплевал на интересы своего народа.По мнению эксперта, американский лидер "пресмыкается" перед российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик обвинил Джо Байдена в том, что он пожертвовал интересами Соединенных Штатов и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля.Роган отметил, что глава Белого дома преподнес несколько подарков Москве. В частности, Байден отказался вводить новые ограничения против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и аннулировал разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в Сирии.Аналитик полагает, что Байден пытается всеми возможными способами завоевать расположение Путина. Роган не исключил, что американский президент мог умолять российского коллегу о встрече. Напомним, что переговоры двух лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран обсудят тему кибербезопасности. Вместе с этим пресс-секретарь уточнил, что говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в сфере информационной безопасности преждевременно.Ожидается, что и Владимир Путин также обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и региональные конфликты.