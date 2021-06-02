Мужчина забрал из банкомата чужие 200 тысяч рублей и теперь осужден по уголовной статье. Инцидент произошел в микрорайоне «Доброе» в торговом центре. После неудачной попытки снять 200 тысяч

Мужчина забрал из банкомата чужие 200 тысяч рублей и теперь осужден по уголовной статье. Инцидент произошел в микрорайоне «Доброе» в торговом центре. После неудачной попытки снять 200 тысяч рублей с банковской карты, владимирец покинул зал с банкоматами. Но деньги все-таки появились в слоте для выдачи купюр. Следом к терминалу подошел 29-летний мужчина, уроженец Саратовской области.