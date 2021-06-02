Дорожки вокруг школ и детских садов Владимира не ремонтировались более 15 лет. А все из-за высокой стоимости работ и отсутствия целевого финансирования, разводят руками депутаты

Дорожки вокруг школ и детских садов Владимира не ремонтировались более 15 лет. А все из-за высокой стоимости работ и отсутствия целевого финансирования, разводят руками депутаты владимирского горсовета. Председатель Совета нардепов Николай Толбухин направил попросил губернатора Сипягина и Заксобрание области помочь с ремонтом площадок и дорожек вокруг образовательных учреждений. По оценкам депутатов горсовета, для восстановления асфальтового