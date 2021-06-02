Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июне 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июне 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- погашение регистрационной записи об ипотеке;- основания для прекращения производства по делам об административных правонарушениях;- правила внесения в ЕГРН записи о возможности представления заявления о государственной регистрации права и прилагаемых к нему документов, подписанных ЭЦП;- доступность получения государственных услуг Росреестра в электронной форме;- необходимость проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;- порядок признания права собственности на садовый дом;- представление документов для осуществления государственной регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.