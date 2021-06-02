Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июне 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июне 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- погашение регистрационной записи об ипотеке;
- основания для прекращения производства по делам об административных правонарушениях;
- правила внесения в ЕГРН записи о возможности представления заявления о государственной регистрации права и прилагаемых к нему документов, подписанных ЭЦП;
- доступность получения государственных услуг Росреестра в электронной форме;
- необходимость проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;
- порядок признания права собственности на садовый дом;
- представление документов для осуществления государственной регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.