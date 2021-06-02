30 лет помогают детям, военнослужащим и погорельцам. Во Владимире отметили юбилей благотворительного фонда “Сотвори добро”. В 1991-ом его основала бывшая воспитанница детского дома Роза

30 лет помогают детям, военнослужащим и погорельцам. Во Владимире отметили юбилей благотворительного фонда “Сотвори добро”. В 1991-ом его основала бывшая воспитанница детского дома Роза Киямова. Она вспоминает, как собирала гуманитарную помощь участникам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, солдатам-срочникам, перечисляет медучреждения, куда направлялись машины с лекарствами и одеждой. Одна из больниц, в которую поехали сразу