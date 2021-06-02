Сбор участников – в 11:00 у стенда «Озеро Бедины».

Во Владимире 3 июня состоится экологическая акция по уборке бытового и строительного мусора возле двух озёр в пойме Клязьмы - Бедины и Сковородино. Оба водоёма - памятники природы регионального значения.В мероприятии примут участие директор областного департамента природопользования Татьяна Клименко, студенты филиала РАНХиГС, а также добровольцы.Сбор участников – в 11:00 у стенда «Озеро Бедины».«Добраться до места встречи можно от остановки «Муромская улица» на автобусе №115 или №135. Нужно доехать до остановки «Детский лагерь «Лесная сказка». Далее - пройти по дороге вправо в лес», - уточнили организаторы мероприятия.Телефон для связи: +7 (904) 594 – 94-32.