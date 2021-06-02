Народные избранники просят выделить средства уже в 2021 году.

Председатель горсовета Николай Толбухин предложил губернатору Владимир Сипягину и депутатам Законодательного собрания Владимирской области разработать программу благоустройства территорий школ и детских садов.По мнению депутатов горсовета, чтобы закатать в асфальт дороги возле всех учреждений требуется 800 млн рублей.«Порядка 80% зданий, относящихся к сфере образования построены более 50 лет назад. Работы по асфальтированию многих объектов не проводились более 15 лет», - сообщается на сайте горадминистрации.Интересно, что владимирские депутаты предложили «выкроить» указанную сумму в бюджете 2021 года.К слову, менее двух недель назад областные власти два миллиарда рублей, в результате чего направили на ремонт школ более 431 млн рублей. Во время корректировки бюджета о программе ремонта территорий школ и детских садов никто из местных народных избранников не говорил.Добавим, что Николай Толбухин просит отдельно профинансировать строительство парковок и ремонт территорий возле городских больниц и поликлиник.При этом, наверняка, далеко не все земельные участки вокруг учреждений находятся в ведении муниципалитета. Часть, например, окажется отмежёвана собственниками многоквартирных домов. Следовательно, асфальтирование отдельных территорий может повлечь наказание на нецелевое использование народных денег. Получается, что для начала необходимо провести инвентаризацию и конкретизировать места, о которых идёт речь.