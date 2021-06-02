Завершилось голосование за место установки памятника Андрею Боголюбскому, его поставят на улице Мира. Владимирцам предлагалось на выбор два варианта размещения будущего памятника. Первый

Завершилось голосование за место установки памятника Андрею Боголюбскому, его поставят на улице Мира. Владимирцам предлагалось на выбор два варианта размещения будущего памятника. Первый – транспортная развязка на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Луначарского и Ерофеевским спуском. Локация имеет историческую связь с древним направлением путей из Владимира в Боголюбово и Суздаль. Участок обращен к историческому центру