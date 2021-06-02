За это место проголосовал 1231 человек.

На сайте горадминистрации завершилось голосование по вопросу установки памятника Андрею Боголюбскому во Владимире.На выбор владимирцам два варианта - на пересечении улицы Луначарского и Ерофеевского спуска, а также на улице Мира между Белым домом и зданием Арбитражного суда.Первый набрал 30% голосов, второй – 70%(1231).В администрации Владимирской области уверены, что в последнем случае в сочетании со сквером имени 75-летия Владимирской области образуется единый ансамбль. Через дорогу расположен парк у ДДЮТ, который планируют привести в порядок.Далее чиновники планируют провести повторный конкурс на проект монумента. По мнению рабочей группы, выбранный в 2012 году вариант не впишется в вышеуказанные территории.Напомним, что владимирские общественники власти рассмотреть ещё несколько мест для установки монумента, однако их предложения не были включены в список для голосования.