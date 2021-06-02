Он приговорён к исправительным работам.

Уроженца Саратовской области во Владимире приговорили к полутора годам исправительных работ за хищение 200 тысяч рублей из банкомата в ТЦ «Восток-1». Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.Суд установил, что 26 марта прошлого года подсудимый пришел в торговый центр, чтобы снять с карты наличные. В банкомате, в слоте выдачи купюр, он заметил пачку пятитысячных банкнот, которые остались после неудачной попытки их снятия другим гражданином.«Воспользовавшись отсутствием собственника, злоумышленник извлёк 200 тысяч рублей и покинул ТЦ. Государственным обвинителем представлены исчерпывающие доказательства вины обвиняемого, который в итоге признался в совершении преступления», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.Теперь 29-летнему мужчине предстоит полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.«Также он обязан вернуть потерпевшему 200 тысяч рублей», - гласит вердикт Фрунзенского районного суда города Владимира.Приговор в законную силу пока не вступил.