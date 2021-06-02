Новые искусственные неровности появятся у двух владимирских школ этим летом. Дорожники Владимира обновляют искусственные неровности в городе. Сейчас работы выполняются на улицах

Новые искусственные неровности появятся у двух владимирских школ этим летом. Дорожники Владимира обновляют искусственные неровности в городе. Сейчас работы выполняются на улицах Чернышевского, Белоконской, Асаткина, Никитина, а также на Бульваре художника Иванова, дублере проспекта Строителей. Особое внимание уделяется «лежачим полицейским», которые расположены вблизи учебных заведений. Кроме того, летом этого года, новые искусственные неровности появятся у