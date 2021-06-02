Вместительность составит 120 коек. Он будет оборудован боксами и реанимацией.

Губернатор Владимир Сипягин сообщил, что комиссия Совета Федераций и Минэкономразвития по формированию федерального бюджета предварительно одобрила выделение средств на строительство во Владимире нового инфекционного корпуса для детей. Возведение больницы может начаться уже в 2022 году.Впервые речь о новом медучреждении зашла в декабре 2018 года во время встречи главы региона с Президентом РФ Владимиром Путиным. В конце 2019 года власти Владимирской области договорились с Минздравом России о строительстве восьмиэтажного инфекционного корпуса на улице Добросельской. Планировалось, что работы начнутся в 2020-2021 годах, но, видимо, пандемия ковида подкосила планы чиновников.Известно, что проект уже разработан, прошёл госэкспертизу и поддержан Минздравом и Минфином РФ. Выделен земельный участок. Стоимость больницы и её оснащения составит почти 1,5 млрд рублей.Напомним, что вместительность нового корпуса на базе ОДКБ составит 120 коек. Он будет оборудован боксами и реанимацией.