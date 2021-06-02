Сумма причиненного собственнице ущерба превысила 56 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Зимой текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из квартиры, в которой она проживала, ювелирных украшений. Сумма причиненного ущерба превысила 56 000 рублей.В ходе расследования полицейские установили круг общения потерпевшей и граждан, которые посещали квартиру до момента обнаружения пропажи. В том числе, было установлено, что женщина некоторое время проживала с сожителем, 33-летним уроженцем одного из районов области. Местонахождение мужчины было установлено. Его за держали и доставили в отдел полиции.Задержанный сознался, что похищал золотые изделия и сдавал их в ломбард. Полученные деньги фигурант тратил на оплату аренды квартиры, в которой проживал вместе с потерпевшей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили места сбыта похищенного и изъяли украшения.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.